Güvercin dizisi final yapıyor! Sebebin corona virüsü korkusu olduğu iddia edildi

Geçen gün yapımcı firma tarafından Güvercin dizisinin final kararı aldığı açıklanmıştı. Dizinin düşük reytingler yüzünden final kararı aldığı söylense de kulislerde corona virüsü korkusunun bu kararda etkili olduğu konuşuluyor.

Dizi sektöründeki pek çok proje corona virüsü tedbirleri kapsamında setleri durdurma kararı alırken çekimlere devam eden Güvercin dizisi setinde büyük bir gerilim yaşandı.

İddialara göre dizinin başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, corona virüsü nedeniyle çekimlerin iptal edilmemesini gerekçe göstererek çalışmayı bıraktı.

Yapılan final açıklamasında bu iddia hakkında bir bilgi verilmese de dizinin reytinglerinin final yapacak kadar kötü olmadığı biliniyor.