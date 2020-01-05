Güvercin dizisi her Pazar akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Güvercin yeni bölüm neden yok? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Yeni yılın ilk haftasında diziler tatile girdi. Bu nedenle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Güvercin dizisinin son bölümünde; altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yer. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar.

GÜVERCİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güvercin dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak.

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