Güvercin dizisi her Pazar yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizinin bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak. Peki Güvercin yeni bölüm neden yok? Güvercin yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Güvercin dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağı anons edilmişti ancak Star TV yayın akışında tekrar bölümünün yayınlanacağı açıklandı. Dizinin yeni bölümünün gelecek Pazar akşamı ekrana geleceği tahmin ediliyor.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır. Kenan’sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır. Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.