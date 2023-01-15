GÜZEL Partililer TÜİK’in kapısına Pinokyo maketi bıraktı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeğin yarısını bile yansıtmadığını savunan İYİ Partililer, Bursa’da TÜİK’in kapısına pinokyo maketi bıraktı.

Partililer ile birlikte TÜİK’in kapısına pinokyo maketi bırakan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, yaptığı açıklamada, “TÜİK’in üst düzey yönetimi öylesine acınacak durumdalar ki, masallardakinden daha komik durumlara düştüklerinin bile farkında değiller. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’in açıkladığı yıllık ekim ayı enflasyon rakamları, vatandaşın çarşıda, pazarda, manavda, markette karşılaştığı gerçek rakamların yarısına bile tekabül etmemekte” ifadelerini kullandı.

“ADETA BİR KOMEDİ FİLMİ”

İYİ Parti il Başkanı Selçuk Türkoğlu, şunları söyledi:

* “Bu ülkede her ayın 3’ünde, bir kamu kurumu olan ve milletimizi ciddi verilerle bilgilendirmek gibi resmî bir görevi bulunan TÜİK’in eliyle adeta bir komedi filmi vizyona sokuluyor. Allah da kul da biliyor ki, bu filmin vizyona sokulduğu gün açıklanan enflasyon rakamları, gerçeğin yarısına bile tekabül etmiyor ve bu TÜİK, yalancılıkta ünlü masal kahramanı Pinokyo’yu da gerilerde bırakıyor.

“PİNOKYO’NUN PABUCUNU DAMA ATTI”

* “Bu TÜİK var ya bu TÜİK, bir daha altını çizelim ki, işte o meşhur Pinokyo’nun pabucunu vallahi de billahi de çoktan dama attı. Hatırlayın geçtiğimiz 3 Ekim’de, yani daha dün gibi, ne dedi bu TÜİK Pinokyosu? ‘TÜFE’deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.54. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57.80. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51. Ve son on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 65.26 olarak gerçekleşti’ dedi.

* Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu olan ENAG ne dedi? ‘Ekimde aylık enflasyonu yüzde 7.18; yıllık enflasyonu ise yüzde 185.34 oldu’ dedi. Yahu Allah’tan korkun! Yüzde 3.54 nireeeee, yüzde 7.18 nireee! Yüzde 85.51 nireee, yüzde 185.34 niree!

“BİR ALGI KURUMU OLARAK TANIYIP BEKLEYECEK”

* “Ey TÜİK Pinokyosu, bugünler de geçecek az kaldı. Ama sen de tarihe geçeceksin haberin olsun. O yalan söyledikçe, büyüdükçe büyüyen burnunla birlikte tarihin o kapkara sayfalarına gömüleceksin. Vatandaş seni, milletin parasıyla milleti kandırıp aldatan, zavallı bir algı kurumu olarak tanıyıp belleyecek. Bunu böyle bilesin!”