Güzellik kraliçesini çıplak fotoğrafları yaktı! Yarışmadan diskalifiye ettiler

Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu.

Daily Star’ın haberine göre geçmişte fotoğraf çekimleri için çıplak pozlar veren 26 yaşındaki Volkova’nın o kareleri, kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

Volvoka’ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi.

Organizasyon jürisi fotoğrafları gördükten sonra flaş bir karar alarak Volkova’yı yarışmadan diskalifiye etti.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Volkova, “Organizasyon ekibini suçlamıyorum. Kural neyse onu uyguladılar. O fotoğraflar benim geçmişime ait. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ama bir insanın geçmişiyle böyle tehdit edilmesi mide bulandırıcı” dedi.

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