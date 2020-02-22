Güzellik kraliçesini çıplak fotoğrafları yaktı! Yarışmadan diskalifiye ettiler

Yazan:
Alaturka Online
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Britanya’nın en güzel kadınını seçmek için yapılan ‘Miss Great Britain’in bu yıl düzenlenen finaline çıplak fotoğraf skandalı damga vurdu. Yarışmaya Kensington güzeli unvanıyla katılan Portia-Valis Volkova, siber korsanların kurbanı oldu.

Portia-Valis Volkova.

Daily Star’ın haberine göre geçmişte fotoğraf çekimleri için çıplak pozlar veren 26 yaşındaki Volkova’nın o kareleri, kimliği belirsiz kişilerin eline geçti.

Portia-Valis Volkova.

Volvoka’ya tehditlerde bulunan ve para isteyen korsanlar, karşılık bulamayınca fotoğrafları yarışma organizatörlerine gönderdi.

Portia-Valis Volkova.

Organizasyon jürisi fotoğrafları gördükten sonra flaş bir karar alarak Volkova’yı yarışmadan diskalifiye etti.

Portia-Valis Volkova.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Volkova, “Organizasyon ekibini suçlamıyorum. Kural neyse onu uyguladılar. O fotoğraflar benim geçmişime ait. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Ama bir insanın geçmişiyle böyle tehdit edilmesi mide bulandırıcı” dedi.

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