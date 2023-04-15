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15 Nisan 2023
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Güzellik salonu sahibesi polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online

Manisa Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından dün saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı D.Y.’nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı başından vurulmuş halde buldu.

Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Komiser Yardımcısı D.Y. ile…

TABANCA KOMİSER YARDIMCISININ

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı D.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş’ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı D.Y.’ye ait olduğu belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE İFTARDA FOTOĞRAF

Aslen Kütahyalı olan Yeşim Akbaş ile D.Y.nin, bir gün önce birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iftar yemeğine katılıp, fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.


(DHA)

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