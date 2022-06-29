Güzelmansur: 114 dönümlük zeytinlik arazi TOKİ’ye devredildi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’da içinde 2 bin zeytin ağacı bulunan arazinin TOKİ’ye devredildiğini söyledi. Meclis’te konuşan Güzelmansur, 60 ailenin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Can ÇAPAR

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’da 114 dönümlük zeytinlik arazinin TOKİ’ye devredilmesini Meclis’e taşıdı. Antakya’da Milli Emlak’a ait arazinin ecrimisil bedelinin onlarca aile tarafından ödenmesine rağmen böyle bir kararın mağduriyete sebep olacağını belirten Güzelmansur, hükümete seslendi.

“RANTIN DEĞİL HALKIN YANINDA OLUN”

Güzelmansur konuşmasında şunları söyledi:

“Meyvesiyle sofralarımızı süsleyen, dalıyla barışı ve kardeşliği simgeleyen, yağıyla sağlık ve afiyet veren, gölgesiyle serinleten zeytin ağaçları üreticinin nasırlı elleriyle büyütülür, birçok köylünün de geçim kaynağı. Antakya’mızın Alahan Mahallesinde Milli Emlak’a ait olan 114 dönümlük arazide kıymetli hemşehrilerim yetmiş yıldır ata tohumlu zeytin ağaçlarından geçimini sağlıyor, ecrimisil bedelini düzenli olarak ödüyor.

Bu arazide 2 bin ağaç bulunuyor, 60 ailenin geçim kapısı olan bu arazi şimdi TOKİ’ye devredilmiş. İktidar, Hatay için bu kadar değerli olan zeytin ağaçlarına göz dikmiş, dikmesin; sökmeye niyetlenmiş, sökmesin; vatandaşa ‘Şimdi buradan çık git’ demiş, demesin. Alahanlı hemşehrilerimin geçim kaynağından, alın terinden elinizi çekin, rantın değil halkın yanında olun, Alahanlı 60 ailenin feryadını duyun.”

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