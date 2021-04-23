GZT Giresunspor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği anlaşması imzalandı

GİRESUN (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Bitexen Teknoloji A.Ş ile iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada anlaşmada, Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından, GZT Giresunspor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacağı belirtildi.

Bitexen Teknoloji A.Ş.'nin İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, "Giresunluları ve Giresunspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Giresunspor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor." denildi.