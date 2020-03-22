Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi olan ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’ bu akşam yeniden ekranlara geliyor. Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi oyuncuların yer aldığı filmin tüm detayları haberimizde. Peki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda; Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır. Yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Feridun Şavlı (Domdom Ali), Cem Gürdap (Tulum Hayri), Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir) ve Cengiz Nezir (Bozum Cahit) yer alıyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca’yı kandıran “Hababam Sınıfı” yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi’ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır.

Okula edebiyat öğretmeni Kemal Hoca’nın vefat etmesi üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca’ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca’yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca’yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır.

Şaban’ın, Semra Hoca’ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca’dan diyerek Şaban’a aşk mektubu yazarlar, ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca’ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar Şaban’ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar.

İlk uyarıdan sonra Hababam Sınıfı, Semra hoca’ya o günün Tevfik Fikret’in ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyerek sınıfça mezarlığa gitmek için okuldan çıkarlar ve Semra Hoca’yı maça davet ederler fakat gitmeyince sınıfça Fenerbahçe maçına giderler. Semra Hoca ise Mahmut Hoca’ya sınıfı şikayet eder.

Mahmut hoca da sınıfı kapıda karşılar ve ceza olarak okul bahçesinde tüm okulun önünde tek ayak üstünde durma cezası verir ve tüm sınıf rezil olur. Sınıf, Semra Hoca’yla derste söz dalaşına girer ve hoca okulu terk etmek üzere sınıftan çıkar gider, ama Mahmut hoca, Semra Hoca’yı bu isteğinden vazgeçirir.

Okula müfettiş Hüseyin Şevki Topuz’un geldiğini öğrenen sınıf, daha önce Güdük Necmi’nin yaptığı müfettiş numarası üzerine sınıfa gerçek müffettiş girer ve Akil Hoca yine aynı numaranın yapıldığını sanarak müfettişi dersten atar ve daha sonra gerçek müfettiş olduğunu müdür Akil Hoca’ya söyler ve okuldan atar. Bunun üzerine Hababam Sınıfı, Milli Eğitim Bakanı’nın Akil Hoca’nın öğrencisi olduğunu öğrenirler ve Akil Hoca’yı tekrar okula aldırırlar.

Ferit ve Necmi’nin Semra Hoca’dan geldiğini sanan Şaban derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca’ya üç kere inek gibi mö’ler ve Semra Hoca’dan tokat yer bunun üzerine bütün sınıf hocaya yapılan sınavda sınav kâğıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören hocanın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir tekrar okulda kalacak olan sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut hoca hepsiyle konuşur ve Semra Hoca da suçun öğrencilerde değil velilerinde olduğunu öğrenerek tüm sınıfı affeder.