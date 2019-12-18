Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1976 yılında çekildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmin kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.
Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde; Hababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet’i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur. Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır. Halit Akçatepe’ nin oynadığı son hababam filmidir.
HABABAM SINIFI OYUNCULARI
Münir Özkul – Kel Mahmut
Adile Naşit – Hafize Ana
Kemal Sunal – İnek Şaban
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Şener Şen – Badi Ekrem
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Muharrem Gürses – Müdür
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Tayfun Akalın – Öğrenci