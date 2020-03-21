Haberi duyan Bursalılar berbere koştu!

Hükümet, Türkiye’de corona virüsünü izole etmek için önlemlerini artırmaya devam ediyor. Daha önce halkın toplu halde bulunduğu kafetarya, kıraathane, eğlence merkezi, AVM’ler kapanmıştı. Bugün de berberler ve kuaförler kapanıyor. Haberi duyan Bursalılar, berber ve kuaförlere koştu.

“KİMİMİZ SAKAL TRAŞI OLAMIYOR”

Saç ve sakal tıraşı olmak için adeta sıraya giren vatandaşlar, alınan kararı sağlık açısından olumlu bulurken kimileri de “Kendimiz sakal tıraşı olamıyoruz. Saç hiç olamayacağız gerekirse de uzatacağız. Ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

“SAĞLIK AÇISINDAN GÜZEL, EKONOMİK AÇIDAN KÖTÜ”

Berber Ersin Çakıroğlu, “Alınan karar olumlu. Sağlık önemli. Fakat bu uygulama ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ödemelerimiz var. Maddi yönden etkileyecek” diye konuştu.

“CEBİMİZDEKİ PARA BİTERSE NE OLACAK”

Bir başka berber Fatih Dönmez de “Alınan karara saygılıyız. Sağlık açısından güzel. Fakat bu ne zamana kadar devam edecek. Cebimizdeki para biterse ne olacak. Kredi ödemelerimiz var” ifadelerini kullandı.