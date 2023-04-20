Haberini alan oraya koştu, kuyruk uzadı

Hükümetin yanlış tarım politikaları, hem üreticiyi, hem de tüketiciyi zora düşürdü. Büyük ve küçükbaş hayvan sıkıntısı et fiyatlarının yükselmesine, dar gelirlileri de ucuz et kuyruklarına mahkum etti.

UCUZ HABERİNİ ALAN ORAYA KOŞTU

Pahalılık nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli vatandaşlar nerede ucuz ürün var oraya koşuyor. Bursa’da, et ürünleri satan bazı işletmeler, bayram nedeniyle et fiyatlarında indirime gitti.

Uygun fiyata et ve kıyma satıldığı haberini alan dar gelirli vatandaşlar, o işletmelerden birinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.