Hablemitoğlu suikastı zanlısı Enver Altaylı: Mustafa Özcan’la görüştüm

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 21 yıl önce öldürülmesine dair görülen davanın yeni duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Aydın Köstem ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Sanıklardan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile Levent Göktaş ve Fikret Emek, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmada hazır edildi.

Duruşmada çapraz sorgusu yapılan sanık Enver Altaylı, iddianamede tutarsızlıklar bulunduğunu, iddianamenin bazı bölümlerinde telefonunun açık, bazı yerlerde ise kapalı olduğunun yazıldığını öne sürdü.

Sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır’ın, kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sorması üzerine Altaylı, Bozkır’ı hatırlamadığını iddia ederek, “Sayısız insanla görüştüm. Yüzlerce insan beni arardı. Benim hepsini hatırlamam mümkün değil.” dedi.

Bunun üzerine Bozkır, 2010’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisans yaparken Aydın Köstem’in tavsiyesiyle Enver Altaylı’yı ziyaret ettiğini, ders için yaklaşık 10 dakika görüştüklerini söyledi.

“HİÇ HATIRLAMIYORUM”

Bozkır’ın, “MİT’te size husumetli biri var mı?” diye sorduğu Altaylı, bunu bilmediğini belirtti.

Hablemitoğlu’nu takip edip keşif yapmakla suçlandığını, oysa HTS kayıtlarına göre Necip Hablemitoğlu ile hiçbir zaman yan yana bulunmadıklarını savunan Bozkır, böyle bir takibin mümkün olup olmadığını sordu. Altaylı, bu soruya, “Hayır, böyle bir takip mümkün değil.” karşılığını verdi.

Bozkır’ın, “İddianamede benim Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili Enver Altaylı ile konuştuğum söyleniyor. Ben sizinle konuştum mu? Sizi hiç aradım mı?” sorusu üzerine Altaylı, “Hiç hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu, ama telefon görüşmesi yaptığımızı hiç hatırlamıyorum.” diye konuştu.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun avukatının, müvekkilini tanıyıp tanımadığını, bir arada bulunup bulunmadıklarını sorması üzerine Altaylı, Mumcuoğlu’nu tanımadığını, ismini ilk kez iddianamede gördüğünü öne sürdü.

Sanık Levent Göktaş’ın avukatı da Altaylı’ya, bir MİT mensubunun aleni biçimde bankadan para çekip ardından müvekkilini makamında ziyaret etmesinin olağan olup olmadığını sordu. Altaylı, “Sayın savcı kriminal bir roman yazmaya çalışmış ancak olmamış. Roman olsaydı da satmazdı zaten.” karşılığını verdi.

“LEVENT GÖKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİM”

Cumhuriyet savcısının, FETÖ’nün sözde “Türkiye imamı” Mustafa Özcan ile neden Nizamettin Afşar’ın telefonu üzerinden görüştüklerini sorduğu Altaylı, o dönem Özcan’ın herkesin bilip tanıdığı bir kişi olduğunu, kendisinin de bu nedenle yardımcısı üzerinden Özcan ile görüştüğünü, bunun da suç oluşturmadığını söyledi. Altaylı, “İddialar saçma, sayın savcı bunun hesabını Allah önünde verecektir.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısının, “Levent Göktaş’ın HTS kayıtları incelendiğinde 18 Ekim 2002’de Kızılcahamam’a gittiğini, aynı tarihte sizin de Kızılcahamam’da olduğunuzu, 1-2 saat aynı yerde bulunduğunuzu ve geri döndüğünüzü tespit ettik. Yine aynı tarihte Mustafa Özcan Türkiye’ye gelip sizinle irtibat kurdu. Bu dönemde yine Levent Göktaş’ın Kızılcahamam’dan döndüğü, Kızılay meydanından sinyal verdiği görüldü. Siz, Levent Göktaş’ın Mustafa Özcan ile görülmesi için aracılık yaptınız mı?” sorusu üzerine Altaylı, şunları söyledi:

“HUKUKÇU MUSUNUZ MU, ROMAN YAZARI MI?”

“Elinizde hiçbir delil yok sayın savcı. Ben Kızılcahamam’a gitmiş olsam ne olur? Göktaş ile görüştüğüme dair deliliniz var mı? Siz hukukçu musunuz, yoksa kriminal roman yazarı mısınız? Oradaki bir türbeye zaman zaman gidiyordum ama o gün niye gittim bilmiyorum. Belimde sorun olduğu için kaplıcaya da zaman zaman gidiyordum. Levent Göktaş ile Kızılcahamam’da hiç görüşmedim.”

Altaylı’nın çapraz sorgusunun ardından duruşmaya ara verildi. Aradan sonra sanıklardan Aydın Köstem’in savunma yapması bekleniyor. (AA)