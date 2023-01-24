Hac başvurusu ücreti ne kadar? Hac kayıtları uzatıldı

Hac ibadeti yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden yapılacak ön başvuru için kayıt gerçekleştiriyor. Hac kayıtları başvurusu yoğun talep dolayısıyla uzatıldı.

HAC ÖN KAYITLARI E DEVLET BAŞVURU EKRANI

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Bu yılki hac ön başvurularına ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir.” dedi.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecek.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden “Oda Tercihli” veya “Otel” konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

HAC BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracak.​ Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşların talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.​​ Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler; bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olanlar durumlarını süresi içinde düzeltebileceklerdir. ​Detaylı bilgi için iletişim merkezimizi (0850 260 13 13) arayabilirsiniz.

HAC KAYITLARI BAŞLADI

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan makamlarının 2022’de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye’den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bircan, geçen yıl yapılan hac organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, “Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak’ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” dedi.

Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi:

“Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler.”

2020’de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, “Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023’te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler.” ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının başvuru sürelerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi.