Hac kuraları 2020 sorgulama: Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanıyor!

İslamın beş şartından biri de hacca gitmek. Binlerce mümin Mekke ve Medine’ye olan özlemini hac görevini yerine getirirken giderecek. Her yıl hac kaydı yaptıran vatandaşlardan noter huzurunda yapılan kura sonucunda hak kazananlar hac ibadetini yerine getirebiliyor. Diyanet, hac kura sonuçlarını bu akşam saat 21.00’da açıklayacak. Hac kuraları 2020 sorgulama işlemi aşağıda yer alan linkten gerçekleştirilebilir.

E-DEVLET 2020 HAC KURASI SORGULAMA EKRANI

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 00’da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecek. Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00’den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecek.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yaptıracak.

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren; hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabilecekler.

Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini yapabilecek.