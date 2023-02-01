Hac kuraları ne zaman? Hac kura sonuçları için Diyanet tarih verdi

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan adayların beklediği Hac kurası tarihi belli oldu. Hac kurası sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

2020’deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

Böylece hac kontenjanı salgın öncesine dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan’a gönderecek.

HAC KURASI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat’ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. AA

2020 YILINDA 65 YAŞ SINIRI NEDENİYLE GİDEMEYEN ADAYLARIN DURUMU

2020’de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.

Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020’de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.

HACCA GİTMEYE HAK KAZANAN, KURADA İSMİ ÇIKMAYAN BİRİNİ YANINA ALMAK İSTERSE HAKLARI KAYBOLACAK MI?

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.