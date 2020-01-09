Hac kuralarında sonuç günü geldi: 2020 hac kura çekimi sorgulama başladı mı?

Hac kura çekimi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından saat 10:00’da başlatıldı. Diyanet TV üzerinden canlı yayınla aktarılan hac kura sonuçları tamamlandığında resmi sonuçlar e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Hac kuralarının sonuçları aynı zamanda SMS yoluyla da iletilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Saat 21:00’dan itibaren sonuçların hacı adayları tarafından sorgulanabileceği bildiridi.

HAC KURA SONUÇ SORGU EKRANI

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir.

Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

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