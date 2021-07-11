Hacdan gelen AKP’li amca ateş püskürdü! Veli Ağbaba şok oldu! AKP’nin kalesinde büyük isyan!





CHP Esnaf Masası, Niğde'de esnaf ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Ekonomik sorunların arttığı belirten bir çiftçi, AKP’ye oy verdiği için duyduğu pişmanlığı “Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim” sözleriyle dile getirdi. Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası, Niğde’nin köylerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi. Tarım ilaçları satan bir esnaf, tarım ilaçlarına yüzde 70’e varan zam geldiğini belirterek geçen yıl 130 liraya satılan bir ilacın 190 liraya çıktığını söyledi. Esnaf, gübreye de aynı oranda zam geldiğine dikkat çekerek, “Çok borç veriyoruz. Çünkü çiftçide para yok. Patates satıp getirecek” diye konuştu. "ELİM KIRILSAYDI…"

Ağbaba, çiftçilerin sorunlarını da dinledi. Eskiden AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir çiftçi, “Zam yapmasınlar, biz destek filan istemiyoruz. Gübreyi, mazotu sabit tutsunlar. Hac’dan geldim. 60 liraya gübreyi alıyorduk, ‘Yüzde 50 indirdik’ dediler. İyi ya dedim; 50 liraya düştü. Anam gübreyi 160 liraya çıkarmışlar da onun 10 lirasını indirecekmiş. Resmen dalga geçiyorlar ya, resmen kafa buluyorlar. 50 liralık gübreyi 160 liraya çıkarmış, onun 10 lirasını indirecekmiş. Vay anasını ya” diye konuştu. Çiftçi, AKP’ye oy verdiği için duyduğu pişmanlığı “Elim kırılsaydı” diye dile getirdi. #veliağbaba #niğde #haber #haberler #tele1 #halktv #haberizle #akpninkalesi #sokakröportajı #canlıyayın #veliağbabaniğde