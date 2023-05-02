Hacer Foggo: Yoksullukta eşitlendik

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, SÖZCÜ’ye konuştu. Toplumun yoksullukta eşitlendiğini belirten Foggo, şunları söyledi:

– Kirasını ödeyemeyen, gıdaya erişemeyen, evine icra gelen, kitap alamayan, mülakatta elenen, atanamayan, ısınamayan, okulunu donduran, ucuza çalışan, mobbinge, tacize, ihmale uğrayanlar, işten çıkartılma endişesiyle sesini çıkaramayanlar ve bütün bunlara katlanmak yoksulluk ve yoksunluktan kaynaklı ise bu derin yoksulluktur. AKP yoksulluk içinde yaşayanların üzerinde bir korku iklimi yarattı.

İŞÇİ, AKADEMİSYEN, ÖĞRETMEN FARK ETMİYOR

– Kiralar, faturalar, çocukların eğitim ve bakım masrafları ve artık katlanılamayacak hale gelen hayat pahalılığı. Her çaldığımız kapıda dertle karşılaşıyoruz. Hepimiz yoksullukta eşitlendik. Kirasını ödeyen, faturasını yatıramıyor, faturasını yatıran gıda masrafından kısıyor. Günlük güvencesiz çalışan, asgari ücretle çalışan işçi, akademisyen, öğretmen, doktor, hemşire fark etmiyor. Artık toplumun çalışanı çalışmayanı herkes çok zor koşullarda yaşıyor.

KADROSUNA GÜVENEN LİDER

– Kılıçdaroğlu’nun nazik hali, sakinliği toplumdaki güveni artırma, kaosu önleme huzurun geleceğinin göstergesi olarak evlere yansıyor. Politikalarına ve kadrosuna güvenen bir lider var karşımızda. Mevcut rejimden yıllarca aşina olduğumuz o azarlamaya, ötekileştirmeye karşı tepki var. Herkes bu ötekileştirici, nefret kusan tavırlardan sıkılmış zaten. Birbirimizden başka çaremiz yok, birlik olmak zorundayız.