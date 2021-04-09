Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Altındağ Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) – Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Altındağ Belediye Başkanlığı arasında kültür, sanat, turizm, gastronomi ve yemek kültürü, yönetici ve diğer insan kaynağının eğitimi, imar ve şehircilik, eğitim ve bilimsel organizasyonlar ile müzecilik başlıklarını içeren bir iş birliği protokolü imzalandı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı imza attı.

Protokol kapsamında; Altındağ ilçesinin ve merkezinde yer aldığı Ankara'nın tarih, kültür, tabiat, sanat, mimari, gastronomi ve folklor mirasının ortaya çıkarılarak korunması ile Altındağ’ın kentleşme, kentlileşme ve çevre gibi sorunlarına akademik düzeyde çözümler üretilmesi, bilimsel çalışmalar, sergiler, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Öte yandan Ankara'nın önemli manevi şahsiyetlerinden, Altındağ sınırları içinde yer alan üniversiteye ismini veren Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin manevi hatırasına uygun olarak bir Hacı Bayram Veli Müzesi'nin kurulmasının da protokolün içinde yer aldığı kaydedildi.

Protokole göre, üniversite, Hacı Bayram Veli'yi her yönü ile tanıtacak her türlü projeye akademik ve bilimsel destek sağlayacak. Bu çerçevede, Hacı Bayram Veli'nin ulusal ve uluslararası düzeyde anlatılması sağlanacak.