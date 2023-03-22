Hacizli ambulansla ilgili emniyetten açıklama

Fatih, Millet Caddesi’nde dün yaşanan olayda Esenyurt Belediyesine ait hasta taşıyan bir ambulans, hastane yoluna geçmek isterken bir otomobille çarptı.

Maddi hasar oluşan kaza sebebiyle durum polise bildirildi. Olay yerine giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazaya karışan ambulansın üzerinde haciz kararı olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri ambulanstaki hasta için başka bir ambulans çağırdı.

AMBULANS ÇAĞIRILDI

Hastanın sevki yapılırken, ambulansa da el konuldu. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili İstanbul Emniyeti’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada; ekiplerin ihbar üzerine olay yerine intikal ettiği belirtilerek,”Ambulansta, İstanbul Üniversitesi Çapa Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmek üzere bulunan, durumunun ağır olmadığı, ayakta tedavi edilebilecek durumda olan hasta bulunduğu görülmüş, hastanın mağdur olmaması amacıyla olay yerine çağrılan yeni bir ambulansa nakli sağlanarak hastaneye intikali gerçekleştirilmiştir” denildi.

SÜRÜCÜYE CEZA

Açıklamada, “hacizli yakalama” kararı olan ambulansın çekici ile olay yerinden yedieminli bir otoparka götürüldüğü ifade edildi.

Ambulans sürücüsünün tepe lambası kapalıyken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken, aracı kullanan V.K. hakkında “Trafik ışık ve levhalarına uymamak” maddesinden idari para cezası işlemi uygulandığı ifade edildi.

ESKİ DÖNEMDEN BORÇ

Konuyla ilgili Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi! Yanlış duymadınız. Bizler komşularımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, sağlık en temel insan hakkı iken bu yapılan Esenyurtlulara zulümdür. Takdiri halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.