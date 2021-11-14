Hackerlar FBI’a saldırdı: On binlerce e-mail gönderildi

ABD basını, siber saldırganların FBI’ın sistemine girdiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

Bloomberg, hackerların FBI’ın (Federal Soruşturma Bürosu) e-posta sistemini ele geçirdiğini yazdı.

Ajans, siber saldırganların FBI’ın resmi e-posta hesabından on binlerce e-posta gönderdiğini aktarırken, FBI’ın bu konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. FBI’da çalışanların @ic.fbi.gov uzantılı e-posta adreslerinden on binlerce mail gönderildiği duyuruldu.

FBI, “Olayın fark edilmesinden sonra hızlıca bu sorun çözüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor” açıklamasını yaptı. FBI, saldırıya uğrayan donanımların çevrimdışına alındığını da aktardı.

Siber saldırıları takip eden Spamhaus Project isimli kuruluş ise hackerların on binlerce e-posta gönderdiğini aktardı. Spamhaus Project, gönderilen maillerin başlığının, “Acil: Sistemdeki tehdit unsurları” olduğunu duyururken, metnin sonunda ise İçişleri Bakanlığı’nın imzasının olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar FBI’ın Adalet Bakanlığı bünyesinde olduğunu hatırlatırken böyle bir e-postaya itibar edilmemesini istedi.

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