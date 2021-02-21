Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) – Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi.

Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur'an-ı Kerim okudu. AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Bekir Bozdağ namazdan önce tabutun yanına gelerek dua etti.

Emin Saraç'ın dünürü imam hatip Mustafa Demirkan'ın kıldırdığı cenaze namazında, Saraç'ın yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Çağatay Kılıç, Bekir Bozdağ, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile Saraç'ın talebeleri ve sevenleri saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merhum için dua etti ve helallik istedi.

Kore gazisi Mustafa Şevket Tarı da 50 yıllık dostunu cenazesinde yalnız bırakmadı. Tarı, sandalyede oturarak namaz kıldı.

– "Yakından tanıma fırsatını bulduğumuz için mutluyuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, M. Emin Saraç Hoca'yı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdığını söyledi.

O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça Saraç'ın ziyaretine de gittiğini anlatan Erdoğan, "Bu ziyaretlerinde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabb'im inşallah bizleri sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşrucem eylesin. " dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti, hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir, ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur, aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz, tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşrucem eylesin."

M. Emin Saraç'ın tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Saraç'ın cenazesi taşınırken tekbir getirildi.

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, katılımcıların omuzlarında taşındığı Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

– M. Emin Saraç'ın öz geçmişi

Tokat'ın Erbaa ilçesinin Tanoba kasabasında 1929 yılında doğan Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi, Niksar'ın Keşfi Camisi Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.

Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hafızlığa başlayan Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, Kur'an-ı Kerim hafızı olarak yetiştirildi.

Emin Saraç, 1940-1943 yılları arasında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi.

Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı, Fatih Camisi Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'an talimi yapmaya ve Telhis okumaya başlayan Saraç, Fatih Camisi'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhari-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okuyan Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevi silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.

Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camisi baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. Saraç, İstanbul'da kaldığı yıllarda Tirmizi, Buhari-i Şerif, Merakı'l-Felah, Kuduri-i Şerif, Şerhu'l-Akaid, Şifa-i Şerif, Mir'at, Müslim-i Şerif, Mişkatü'l-Mesabih, Tefsir-i Kadı Beyzavi gibi kitapları okudu.

– Binlerce talebe yetiştirdi

Emin Saraç, Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti. Bu dönemde Muhammed Zahidü'l Kevseri, Osmanlı'nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdulfettah eş-Şa'şa'dan istifade etti.

M. Emin Saraç, Fi-Zılalil-Kur'an mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu gibi isimler yer alıyor.

Yurt dışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil eden Saraç, Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmi irtibatını devam ettirdi.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde vefat etti.