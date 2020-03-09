Hadise: Asla boyun eğmedim, eğmeyeceğim

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve son derece anlamlı satırlar üzerinden mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Kliplerindeki cinsellik dolayısıyla zaman zaman eleştirilen ve bu konudaki tepkisini net bir şekilde ortaya koymaktan geri durmayan Hadise, bu defa Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili bir paylaşım yaptı. Son derece keyifli bir şekilde dans ettiği görüntüleri hesabından paylaşan ve hemcinslerinin bu anlamlı gününü kutlayan Hadise şu satırları yazmayı da ihmal etmedi:

“Asla boyun eğmedim, eğmeyeceğim… Özgürlüğüme düşen her gölgeyi hakaret sayarım… Biz kadınlar çok güzeliz çok…”