Hadise paylaştığı video ile yürek hoplattı

Hadise, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı video ile yürekleri hoplattı. Sırtı kameraya dönük olan Hadise’nin yaptığı hareket herkesi şaşırttı!
Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştığı video ile hayranlarını mest etti. Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise, daha sonra paylaştığı video ile adeta ‘Sürpriz sonlu video’ detirtti.
Arkası dönük olarak kameraya poz veren Hadise, bir anda üzerindeki montu çıkarıp poposunu gösterince, video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu…
Son güncelleme: 14:38 – 22.01.2020