Hadise’nin virüs önlemi

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu yönünde haberlere konu olan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölümlere yol açan Corona Virüsü’nden nasıl korunduğunu gösterdi.

Hadise, binlerce insanın ölümüne neden olan Corona virüse karşı maske takarak önlem aldı. Ünlü şarkıcı, maskeyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Şu ana kadar 2 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Corona virüse karşı maske önlemine ünlü şarkıcı Hadise de dahil oldu. Son olarak maske taktığı pozunu paylaşan, başarılı şarkıcı fotoğrafına ‘tarz’ notunu düştü.