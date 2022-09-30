‘Hafız avukat yetiştiriyoruz’ ilanına hukukçulardan tepki

Kocaeli’de özel bir okul verdiği ilanda geleceğin hafız avukatlarını yetiştirdiklerini, hafızlık ve akademik eğitimin bir arada olduğunu yazdı. Üzerine avukat cübbesi giydirilen bir çocuğun ilanı hukuk camiasında tepkiyle karşılandı.

Özgür CEBE

Kocaeli‘de faaliyet yürüten özel bir okul, “Geleceğin hafız avukatları Sultan Okullarında yetişiyor” yazılı bir ilan hazırladı.

İlkokul çağındaki küçük bir çocuğa avukat cübbesi giydirilerek hazırlanan ilanda, “Geleceği inşa edecek yeni nesilleri, pozitif bilimlerin yanında İslami ilimler ve hafızlık eğitimi de vererek yetiştiriyoruz. Erken kayıtlar devam ediyor” cümlelerine yer verildi.

“HAFIZLIK VE AKADEMİK EĞİTİM BİRARADA”

Okulun hazırladığı bir başka ilanda ise yine yaşları 6-10 arasında değişen küçük çocukların başlarında takke, ellerini açıp dua ederken çekilmiş fotoğraflarının altına “Hafızlık ve akademik eğitim bir arada. Son kayıt fırsatları” yazılarak okulun iletişim bilgileri yer alıyor.

HUKUKÇULAR TEPKİ GÖSTERDİ

İlan hukuk çevrelerinde şaşkınlık yarattığı kadar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir avukat özel okulun bu paylaşımının altına, “Hafız avukat yetiştiriyorlarmış. Ortada Anayasa falan da yok. Tarikatçı, cemaatçi bakanlarla yakında IŞİD kampına da okul tabelası asarlar” diye tepki gösterdi.

Özel okulun, orta ve lise öğrenimini tamamlayan öğrencilerini hafızlık eğitiminin yanı sıra hukuk fakültelerine de hazırladığı bildirildi.

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