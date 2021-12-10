Hafsanur Sancaktutan: Çok kavga ederdim, karateye gönderdiler

YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, samimi açıklamalarda bulundu.

Hafsanur Sancaktutan, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.

Çocukluk yıllarından bahseden genç oyuncu, çok yaramaz olduğunu ve çok kavga ettiğini, bu yüzden ailesinin kendisini karate kursuna gönderdiğini anlattı.

Sancaktutan şöyle konuştu:

“Baba tarafımdan Rizeli olduğum için çokça Rize’ye çay toplamaya giderdim. Üç kız kardeştik ve ben hep yaramaz bir çocuktum. Küçükken evimizin altındaki tüpleri demircilere gizli gizli satardım. Küçükken erkek gibiydim ve erkeklerle daha iyi anlaşırdım. Ama en çok da onlarla kavga ediyordum. Bu yüzden ailem beni karateye gönderdi. Gitmek de istemiyordum. Karate bir savunma sporu sonuçta.”

“BİRBİRİMİZE GİRDİK”

Sancaktutan, “Tiyatro kulübüne girebilmek için arkadaşınla anlaşıp, yalandan kavga ettiğin doğru mu?” sorusuna ise, “Edebiyat hocamız bir gün derse girdi ve ‘Boşverin edebiyatı, bana tiyatrocu lazım, var mı tiyatroyla ilgilenen? Bir şey yapın ve beni etkileyin’ demişti. Ben de tiyatro kulübüne benim gibi girmek isteyen bir arkadaşıma ‘Gel yalandan kavga edelim’ dedim. O da kabul etti ve saç baş birbirimize girdik, hakaretler uçuştu. Neyse sonra hoca geldi, bizi ayırdı ve sonra bizi tiyatro kulübüne almaya karar vermişti” yanıtını verdi.

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