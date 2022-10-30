Hafta ortası için sağanak uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yarın yurtta yer yer sağanak bekleniyor. Yağışlar salı günü etki alanını genişletecek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde sağanak yağış görülecek.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurtta açık bir hava hakim olacak. Yarın Karadeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış beklenirken salı günü yağışlar Karadeniz’de daha geniş bir alana yayılacak. Hava sıcaklıklarındaki düşüş sebebiyle salı günü Ardahan’da yer yer kar yağışı da görülecek.

ARALIKLI SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Tahminlere göre bugün gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin’in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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