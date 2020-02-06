Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bazı illerde yoğun olarak kendisini gösteriyor. Vatandaşlar zaman zaman fırtına ve kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayabiliyor. Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte il il hava durumu tahminleri.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, hafta sonu yurt genelinde yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü batı ve güney kesimlerde etkisini yitirmesi beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların süreceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN GÜNCEL HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş,Bitlis, Şırnak, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Isparta, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya’nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor..

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Isparta, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya’nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin zamanla güney ve batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C , 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C , 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C , 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C , 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C , 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C , 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Isparta, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C , 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C , 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C , 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Konya’nın güney ve batı ilçeleri ile Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C , 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C , 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

KONYA °C , 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C , 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C , 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C , 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C , 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C , 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu