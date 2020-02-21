Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yağışlı ve serin havanın ülke genelinde etkili olması beklediğini duyurmuştu. Bugün ise bazı bölgeler için yağmur, kar yağışı ve çığ gibi uyarılarda bulundu. Bazı vatandaşlar ise hafta sonu planını hava durumuna göre yapmakta. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Yağış olacak mı? İşte Meteoroloji’den yapılan güncel hava durumu tahminleri ve yapılan uyarılar.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Doğu Anadolu’nun Kuzeyi ve Doğusu ile Doğu Karadeniz’deki Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba (26.02.2020) gününe kadar gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Ege’de Fırtına Bekleniyor!

Kuzey ve Orta Ege’de rüzgarın Cuma günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’nin güneyinde yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Kuzey Ege’de Cuma günü akşam saatlerinden sonra, Güney Ege’de Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 21.02.2020 00:10 – 22.02.2020 04:00

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar

10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

EGE: Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde sis ve pus, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batman çevrelerinin sisli ve puslu olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı



