Hafta sonu planı yaparken dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonuna dair yayınladığı hava durumu tahminlerine göre sağanak yağış bugünden itibaren yurdu sarmaya başlayacak. Yarın yurdun büyük kısmında yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş yaşanacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre yurdumuz yağışlı bir hafta sonu yaşayacak. Bugün Marmara ve Ege Bölgesi’nde kendini gösterecek olan yağışlar yarın Türkiye’yi saracak. Pazar günü ülkenin güneybatısı hariç birçok bölgede yağış beklenirken yağışlar yeni haftada etkisini yitirecek.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Muğla, Akdeniz, (Kayseri, Niğde ve Yozgat il merkezleri hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Malatya’nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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