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27 Nisan 2023
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Hafta sonu planı yaparken dikkat! Sağanak uyarısı…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Birkaç gündür yer yer etkili olan kuvvetli yağışlar bugün ve yarın da yurdun batı kıyıları hariç tüm bölgelerde sürecek.

Pazar günü yağışlar yurdun doğu bölgelerine çekilecek ve hafta başından itibaren etkisini yitirecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Alaturka Online
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