Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00’de başlıyor ve takip eden gün sabah saat 05.00’de sona eriyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp, cumartesi ve pazar günleri toplam 56 saat sürüyor.

Bakanlık ayrıca, ikinci bir açıklamaya kadar sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini de duyurdu.

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK

Toplam 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bakkal, market, manav ve kuruyemişçi gibi işletmelerden alışveriş yapabilecek.

Açık olan işletmeler saat 10.00 ila 17.00 arasından hizmet verebilecek.

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