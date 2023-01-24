Hafta sonuna dikkat… Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan rapora göre hafta ortasında başlayacak olan yağışlar hafta sonunda yurdun hemen hemen tamamına yayılacak. İç ve yüksek kesimlerde kar beklenirken karlı hava gelecek hafta başında da kendini gösterecek.

DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinin kardan yoğun şekilde etkilenmesi bekleniyor. Sıcaklık değerlerinde beklenen düşüşle beraber yağışların etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor.

BUGÜN YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın güneyi, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.