Hafta sonuna dikkat: Marmara’da 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarında büyük artış yaşanacak. Cumartesi günü Kocaeli dolaylarında 41 derecenin görülmesi bekleniyor. Yurdun tamamında kavurucu sıcaklar kendini gösterecek, birçok şehirde sıcaklıklar yaz değerlerine ulaşacak.

Sozcu.com.tr

Sonbahar kendini adım adım hissettirmeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminler dikkat çekti. Güncel verilere göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan hava sıcaklıkları cumartesi günü ayın zirve değerlerine ulaşacak.

EN YÜKSEK SICAKLIK KOCAELİ’DE ÖLÇÜLECEK

Meteoroloji’nin verilerine göre ülkede en yüksek sıcaklığın ölçüleceği şehir 41 dereceyle Kocaeli olacak. İstanbul’da 31 derecelik bir sıcaklık beklenirken, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve yurdun iç kesimlerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerinde seyredecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR

Tahminlere göre pazar günü Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Birkaç gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine inmeye başlayacak.

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