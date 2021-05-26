Hafta sonuna dikkat! Sağanak geliyor…

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu verilerne göre cuma günü Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik meydana gelmeyecek olsa da yağışlar yurdun büyük bir kısmını etkileyecek. İstanbul’da cumartesi günü beklenen sağanak yağış pazar günü etkisini kaybedecek.

İÇ KESİMLER ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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