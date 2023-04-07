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7 Nisan 2023
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Hafta sonuna dikkat! Yağış uyarıları sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurt genelinde aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Yarın yağışların sadece ülkenin doğu kesimlerinde görüleceği tahmin edilse de, yağışlar pazar günü yeniden yurdu saracak. Gelecek hafta da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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