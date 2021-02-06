Hafter milislerinin sözcüsü Mismari Libya'da geçici yönetimin seçilmesinden memnun

TRABLUS (AA) – Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, geçici yönetimin seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

Mismari, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in sahibi olduğu El-Hades kanalında yer alan açıklamasında, İsviçre'de yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun sonuçlarından memnun olduklarını belirtti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılan forumda Libya'daki geçici yönetimin seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi ile Başbakanlığa seçilen Abdulhamid Dibeybe'yi tebrik ediyoruz." dedi.

– Libya'nın Yeni Geçici Yönetimi seçildi

BM öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.