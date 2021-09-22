Hafter’den flaş karar: Askeri görevlerini askıya aldı

Yazan:
Alaturka Online
-

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

Yayınlanma: 19:33 – 22 Eylül 2021

Hafter’den flaş karar: Askeri görevlerini askıya aldı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi.

Hafter güçlerinden yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.

Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Türkiye ile Libya arasında kritik görüşme İlginizi Çekebilir Türkiye ile Libya arasında kritik görüşme

Önceki haberÇözümün adresi Meclis’tir!
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?