Hailey Baldwin isyan etti: Yeter artık bu bir hastalık!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’la olan evliliğiyle gündemden düşmeyen ABD’li model Hailey Baldwin-Bieber, sosyal medya terörüne başkaldırdı. Serçe parmaklarının şekliyle dalga geçenlere isyan eden 23 yaşındaki model, bunun genetik bir durum olduğunu açıkladı.

Instagram hesabından elinin fotoğrafını hikayesinde paylaşan Baldwin, “Hadi serçe parmakla ilgili konuşalım. Herkes neden eğri ve korkunç göründüğüyle ilgili konuşuyor” dedi.

Kısa süre sonra bir wikipedia sayfasından görsel paylaşan Baldwin, kendisinin ektrodaktili adlı bir genetik bozukluğa sahip olduğunu söyledi.

Baldwin, “Parmaklarımın böyle görünmesinin sebebi bu. Bende ektrodaktili denen bir durum var ve bu genetik. Hayatım boyunca böyleydi ve artık ‘Parmakların neden böyle diye sormayı bırakın’ ifadelerini kullandı.

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