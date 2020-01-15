

Haiti’de ikindi Cibuti’de yatsı – Yılmaz Özdil yazdı.

Haiti’de ikindi Cibuti’de yatsı – Yılmaz Özdil

Akp hükümeti tee Cibuti’ye cami yaptı, Sultan Abdülhamid Han Camisi adını verdi, sekiz milyon dolar harcadı, karada yer kalmamış gibi denizi doldurarak yaptı, 13 bin metrekare, minareleri 50’şer metre, aynı anda altı bin kişi namaz kılabiliyor, Türkiye’nin bütün kaynakları seferber edildi, sadece dört yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti İngiltere’ye cami yaptı, Cambridge camisi, elektriği güneş enerjisiyle üretiliyor, sıfır karbon ayakizi özelliğiyle Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi, sensörleri var, içerde oksijen azalırsa, dışardan derhal temiz hava pompalanıyor, masraftan kaçınılmadı, 30 milyon dolara maloldu, sadece yedi yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti Kırgızistan’a cami yaptı, aynı anda 30 bin kişi namaz kılabiliyor, stadyum gibi, 50 bin metrekare, Orta Asya’nın en büyük camisi, 35 milyon dolara maloldu, sadece altı yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti ABD’ye cami yaptı, Maryland camisi, ABD’nin en büyük camisi, kültür merkezi var, kütüphanesi var, konukevi var, hamamı var, konferans salonları var, sergi salonları var, restoranı var, resepsiyon alanı var, aynı anda üç bin kişi namaz kılabiliyor, sıkı durun, 100 milyon dolara maloldu, sadece üç yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti Rusya’ya cami yaptı, Moskova camisi, 20 bin metrekare, aynı anda 10 bin kişi namaz kılabiliyor, parayı döktüler, kubbesini altın varaklarla kapladılar, şimdi daha sıkı durun, 170 milyon dolara maloldu, sadece yedi yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti tee Haiti’ye cami yaptı, Boukman Buhara camisi, sadece iki yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti tee Filipinlere üç tane cami yaptı, Fatih camisi, Osmanlı camisi, Tacloban camisi, üçü birden sadece bir yılda tamamlandı.

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Somali’nin başkenti Mogadişu’daki merkez camisi, ülkedeki içsavaşta harap olmuştu, Akp hükümeti derhal devreye girdi, Somali’deki camiyi komple yeniden yaptı, sadece iki yılda halletti.

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Akp hükümeti tee Mali’ye cami yaptı, Bamako Eyüp Sultan camisi, sadece bir yılda tamamlandı.

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Akp hükümeti tee Kolombiya’daki Ebu Bekir Sıddık camisinin restorasyonunu yaptı, bir yılda cillop gibi yaptı.

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Akp hükümeti elalemin ülkesine cami dikmek için 500 milyon dolardan fazla para harcadı.

50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikamızı Katar’a peşkeş çektiler, Cibuti’ye Haiti’ye 500 milyon dolarlık cami diktiler.

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Akp hükümeti tee Tayland’ta Bang Uthit camisini restore etti.

Akp hükümeti Macaristan’da Gül Baba türbesini restore etti.

Akp hükümeti Etiyopya’da Kral Necaşi Eshame türbesini restore etti.

Akp hükümeti Sırbistan’da damat Ali paşa türbesini restore etti.

Akp hükümeti Sudan’da Sevakin Adası’nı komple inşa ediyor, zemin sondajcısı, şehir planlamacı, jeoloji-jeofizik mühendisleri, haritacılar, mimarlar, 50’den fazla uzman gönderdi, milyon dolarlar döküyor.

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Ve önceki gün…

Ulusal kahramanımız Rauf Denktaş’ın sekizinci ölüm yıldönümüydü.

Sekizinci defa kahrolarak gördük ki, anıt mezarı hâlâ tamamlanmadı.

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Alt tarafı avuçiçi kadar bir yer.

Sadece bir kabir.

Sekiz yıldır bitirmediler kardeşim.

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Israrla, tekrar tekrar söylüyorum…

Doğu Akdeniz sorununu Libya’da Mısır’da Suriye’de zannedenler yanılıyor.

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Doğu Akdeniz sorunu, Akp’nin Türk kavramına, ulus devlet kavramına yamuk bakışından kaynaklanıyor.