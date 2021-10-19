Haiti’de kaçırılan ABD’liler için 17 milyon dolar fidye istediler

Önceki gün Haiti’de ABD ve Kanada vatandaşı 17 misyonerin kaçırıldığı açıklanmıştı. Haiti’deki çete, kişi başına 1 milyon dolar fidye istediklerini açıkladı.

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluş, Cumartesi günü Haiti’de aralarında çocukların da bulunduğu 17 kadar Amerikalı ve Kanadalı Hıristiyan misyonerin kaçırıldığını duyurmuştu.

ABD’de kamuoyunu sarsan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal, Haitili çetenin, kaçırılan 17 kişi için kişi başı 1 milyon dolar yani toplamda 17 milyon dolar fidye teklif ettiklerini öne sürdü.

ARALARINDA BİR BEBEK VE ÇOCUKLAR VAR

Kaçırılma olayının krizle boğuşan Karayip ülkesinde bir yetimhane çıkışında gerçekleştiği ve 16 ABD vatandaşı ile bir Kanada vatandaşının rehin alındığı duyurulmuştu. 400 Mawozo” çetesi tarafından kaçırılanların Port-au-Prince’in kuzeydoğu banliyösünde güvenli bir evde tutulduğu belirtildi.

Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel, WSJ’ye yaptığı açıklamada, FBI ve Haiti polisinin çete üyeleri ile temas halinde olduğunu ve müzakerelerin haftalar sürebileceğini ifade etti. Kaçırılan misyonerlerin Ohio merkezli Hristiyan Yardım Bakanlıkları’na bağlı oldukları ve beş erkek, yedi kadın ve beş çocuk oldukları belirtildi.

KAÇIRMA OLAYLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Quitel, WSJ’ye kaçırılan beş çocuğun arasında 8 aylık bir bebeğin de bulunduğunu aktardı.

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı ülkede, çetelerin fidye talepleri 1 milyon doları bulabiliyor. Haiti Başkanı Jovenel Moise’in Temmuz ayında evinde öldürülmesinden sonra çete bağlantılı adam kaçırma olaylarında ciddi bir artış yaşanmaya başladı.

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