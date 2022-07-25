Haiti’ye iade edilmeyen suikast şüphelisi Türkiye’den çıkamıyor

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında tutuklu yargılanırken Haiti’ye iadesi talebi reddedilerek 4 Temmuz’da tahliyesine karar verilen Samır Nasrı Salem Handal, kırmızı bülten aramasıyla ilgili tahdit kodlarının kaldırılmamış olması gerekçesiyle Türkiye’den çıkamıyor.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastta, yer sağlamakla suçlanarak kırmızı bültenle aranan Ürdün uyruklu Samır Handal, 15 Kasım 2021’de İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden Ürdün’e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak giderken saat 06.55’te havalimanında gözaltına alınan Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusundaki geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastle ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı.

Suikastın şüphelilerinden biri Christian Emmanuel Sanon’du. Sanon, suikasttan bir gün sonra tutuklandı. Cinayeti tasarlayan isimlerden biri olarak suçlanan Sanon, suikasttan iki ay önce Samir Handal’ın evini üç aylığına kiraladı ve iki ay boyunca burada yaşadı. Haitili yetkililer bu nedenle Handal’ın suikast ile bağlantısı olduğunu iddia ediyordu.

4 TEMMUZ’DA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İade davası kapsamında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Samır Handal’ın oy çokluğuyla 4 Temmuz 2022’de Haiti’ye iadesinin reddine ve tahliyesine karar verdi. Sincan 1 Nolu Cezaevi’nden tahliye edilen Handal, Fatih Şehit Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre hakkında işlem yapılan Handal hakkında Ankara İl Göç İdaresi, 6 Temmuz’da sınır dışı kararı ve sınır dışı edilene kadar da idari gözetim kararı verdi.

Akyurt Geri Gönderme Merkezi’ne alınan Samır Handal, 15 Temmuz’da sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Pasaport masasında yapılan kontrolde hudut kapıları sisteminde Interpol aramasıyla ilgili yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamındaki tahdit kodları bulunduğu gerekçesiyle Handal’ın çıkışına izin verilmedi.

15 TEMMUZ’DAN BU YANA KOCAELİ GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NDE

Handal, 15 Temmuz’dan bu yana Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’nde tutuluyor. Handal’ın avukatı Mahmut Barlas yazılı açıklama yaparak, müvekkili hakkındaki 15 Kasım 2021 tarihli kırmızı bülten kararının 20 Nisan 2022’de itirazları üzerine kaldırıldığını ve bunun Türk Interpol’üne, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne kendileri tarafından bildirildiğini, ancak 23 Nisan 2022’de Türk İnterpol’ünden gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilebilmesi için öncelikle adli makamlar nezdinde gereğinin yapılmasının uygun olacağını belirtilerek tahdit kodlarının kaldırılmadığını ifade etti.

Avukat Barlas, müvekkilinin özgürlük hakkının kısıtlandığını belirterek “Mahkeme, iade talebinin kabul edilemez olduğuna karar verdi ve müvekkilimi tahliye etti. Bunun anlamı, iade için idari süreç başlamadan sona erdi. Müvekkilimin İnterpol kırmızı tüm dünyada kaldırılmış ve hiçbir sınır kapısında adı geçmemesine rağmen hukuka aykırı şekilde seyahat hürriyetinden mahrumdur. Hukuken açıklanamaz ve asla kabul edilemez bu durum için bütün yasal haklarımızı kullanıyoruz” dedi. (DHA)