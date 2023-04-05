Haji Wright’ın bonservis bedeli resmen açıklandı!

Transfer söylentileri yeniden başlayan ABD’li golcü için devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlenip, sonrasında indirime gidilirken, yeni Başkan Sabri Gülel, gönlündeki rakamı açıkladı.

Sonraki satıştan da pay istiyor

Haji Wright’ın olası satışından gelecek bonservis bedelinin yanı sıra ilerleyen yıllarda da kulübe para kazandıracak bir anlaşmayla göndermeyi istediklerini ifade eden Gülel, “Haji Wright’tan 4-5 sene sonra da kulübün kazanmasını istiyoruz.

Sonraki satışlardan da pay alarak… Benim için asıl önemli olan sonraki satıştan pay almak. Arabistan tercihi önümüzde yok, oradan gelen teklifleri değerlendirmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Avrupa’nın en iyi 5 santrforundan birisi”

Haji Wright hakkında iddialı sözler de kullanan Sabri Gülel, şu an Avrupa’nın en iyi 5 santraforundan birisi olduğunu savundu.

Haji Wright’ın özelliklerinden bahseden Gülel, “Genç, hızlı, çabuk, atletik, bitiriciliği iyi, fizik gücü yüksek. Bir golcüde olması gereken her şey var. Bu yüzden Avrupa’nın en iyi 5 santrforundan birisi olduğunu düşünüyorum” diye belirtti.

Rusya’ya gitmek istemedi

Bilindiği üzere Lokomotiv Moskova, yıldız oyuncu için Akdeniz ekibine 10 milyon Euro’luk bir teklif yapmış ancak, ABD’li yıldız Rusya’da oynamak istemediği için bu teklifi kabul etmemişti.

Haji Wright 20 milyon Euro

Haji Wright için en yüksek geliri elde etmek istediklerini söyleyen Gülel, “Şu an kafamızda net bir rakam belirlemedik, ancak ben 20 milyon Euro’ya satmak isterim” sözlerini kullandı.

Bu sezonki performansı

25 yaşındaki oyuncuyla Lokomotiv Moskova’nın dışında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da ilgilendiği açıklanmıştı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden golcü oyuncu bu sezon forma giydiği 20 maçta 13 gol ve 2 asist kaydetti.