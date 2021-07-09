Hak arama mücadelesinde tüm Türkiye onları tanımıştı

Yıllardır işçi sınıfı mücadelesinde yer alan ve 2018 yılında kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Maden İş Sendikası’nda madenciler için mücadele eden Tahir Çetin ile yıllardır babasının ölüm tazminatı için meydanlarda hak arayan sendika üyesi madenci Ali Faik İnter’in vefatı tüm Türkiye’yi ve madencileri yasa boğdu. Ankara’da Somalı madencilerin hak arama mücadelesi sonrasında dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Tahir Çetin ve Ali Faik İnter’den geriye akıllarda verdikleri mücadeledeki son sözleri kaldı.

HAK ARAYIŞ MÜCADELESİNE ADANMIŞ BİR HAYAT

Yıllardır madende çalıştıktan sonra emekli olan 43 yaşındaki Tahir Çetin, Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin yakınlarının yanı sıra Uyar Madencilik’ten tazminatlarını almayan mağdur madenciler için de hak mücadelesi verdi.

İzmir Kınık ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası Tahir Çetin, madencilerin ve yakınlarının haklarını korumak için 2018 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde bağımsız Maden İş Sendikası’nı kurdu. 4 yıldır sendikanın genel başkanlığı görevini yürüten Tahir Çetin’i Türkiye, Soma ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından tazminat verilmesi üzere yaptığı eylemler ve direnişleriyle tanımaya başladı.

Çetin aynı zamanda, yaptıkları her eylemde hükümete seslenişleriyle sosyal medyanın bir dönem nabzını tutmuştu. Soma maden faciasının ardından mağdur olan ve işten çıkartılan madenciler için sendikal mücadele veren Tahir Çetin, eylemlerinin ardından binlerce Somalı madencinin haklarını almasını sağladı.

Son yıllarda Uyar Madencilik’den tazminatlarını alamayan mücadele eden Tahir Çetin, yaptığı konuşmalarla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

“ARTIK YETER” CÜMLESİYLE HAFIZALARA KAZINDI”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, hayatını kaybettiği trafik kazası öncesinde tazminat mağduru madenciler için yaptığı konuşmalar kamuoyunun büyük dikkatini çekmişti. Çetin, hayatını kaybettiği kazadan birkaç gün önce yaptığı konuşmasında “Artık yeter” sözleriyle tepkisini dile getirerek şöyle konuşmuştu:

“Bütün kamuoyu önünde İçişleri Bakanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki ‘Ben maden işçisini yanındayım’. Sorunun çözümü noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyla bir toplantı yaparım diye bize söz verdi. Verdiği sözü İçişleri bakanı tuttu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile birlikte bir taslak hazırladı. Bu taslağı hazırlayıp AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş’a teslim etti. Elitaş’la beraber 3 defa toplantı yaptık. Ama maalesef iki aydan beri Elitaş, iki tane bakanı ortak karar verdiği taslağın meclisten geçmesini engelliyor.

Elitaş’a sormak lazım. Sen bize üç defa yaptığımız toplantıda dedin ki ‘Yol buluyoruz yol’. Yol bu mudur? Yol kanundur. Kanundan başka yol mu olur? Siz yıllardan beri alışmışsınız yolsuzluğa, haksızlığa. Biz kanun istedik. Kanunla bu işlerin haklarını ödeyin dedik. Sen hangi kanunla o yasayı meclise sunmuyorsun. O zaman o meclisin hiç iradesi yok mu? Hiç gücü yok mu? Hey Türkiye Milleti neredesiniz? Askeri, jandarması, çevik kuvveti hep karşımızda. Yeter. Allah aşkına yeter.”

BABASI İÇİN MEYDANLARDA MÜCADELE VERDİ

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybeden tazminat mağduru madenci Ali Faik İnter ise, yıllardır hem babasının alacağı tazminat için hem de madencilerin hakları için meydanlarda mücadele verdi. Manisa’nın Soma ilçesinde ikamet eden 26 yaşındaki Ali Faik İnter, 2002 yılında Uyar Madencilik’te gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden babasının verilmeyen tazminatı için yıllarca mücadele etti.

Ailenin iki oğlundan birisi olan Ali Faik İnter, Soma faciasında mağdur olan ailelerin de yanında yer alarak mücadelelerine ortak oldu. Soma ilçesinde bir madende çalışan ve Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi olan Ali Faik İnter, son olarak Uyar Madencilik’ten tazminatlarını alamayan madencilerle birlikte 5 gün boyunca Ankara’da hak arama mücadelesi katıldı.

“BİZİ TERÖRİST İLAN ETTİNİZ” DEMİŞTİ

Ankara’da gerçekleştirilen eylemde Ali Faik İnter, en son yaptığı konuşmasında hükümete seslenerek, “Bizi terörist ilan ettiniz” sözleriyle hafızalara kazındı.

Hayatını kaybettiği trafik kazasından birkaç gün önce yaptığı konuşmada hükümete seslenen Ali Faik İnter, şöyle demişti:

“2015 yılından bu yana biz Ankara’ya 16 defa geldik. Her geldiğimizde defalarca söz verildi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın şu anda elinde çözüm olmasına rağmen çözümü meclise sunmamaktadır. Yaptığımız görüşmelerde çıkacak olan torba yasanın diğer madenlere emsal teşkil edeceği bahanesi bize sunuluyor. Ancak biz cahil madenciler olarak bakanlık yetkililerine bunun emsal teşkil etmeyeceğini gerekçeleriyle birlikte söyledik. Eğer bu yasayı çıkarırsak bu emsal teşkil eder ve tüm işverenler madencisine maaşlarını ödemez ve Türkiye kaosa sürükleniyor diyorlar. Ama biz 15 yıldır kaostayız. Bu kaosu sona erdirecek ve yasadaki boşlukları giderecek maden işçisi değil sizlersiniz.

Bütün yaşananların sorumlusu sizlersiniz. Bizlerin karşısına polisleri çıkarıyorsunuz. Bizler terörist, marjinal, provokatör ilan ediliyoruz. Neden ilan ediliyoruz. Sizler görevinizi yapmadığınız için. Bizler madenciyiz. Bizler sizlerin yarattığı hukuksal boşluk yüzünden, denetim mekanizmanızın çalışmaması yüzünden bu sorunları yaşıyoruz. Sorunları bir an önce çözün. Artık oyalanmaya ve kandırılmaya tahammülümüz yok. Güvenlik güçleri bizim karşımıza değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Elitaş’ın karşısına çıkın. Bize ‘Çıkın buyurun Ankara’ya gelin. Süleyman Soylu sizi misafir etsin’ dediler. Böyle mi sizin misafirperverliğiniz? Bize resmi bir tarih verilene kadar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Artık icraat vaktidir.”

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