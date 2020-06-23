Hak ihlali hazineye 67 milyona patladı

Bakan Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in bu konudaki önergesini cevapladı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 2019 yılı sonuna kadar 253 bin 120 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 44 bin 65’i halen görüşülmeyi bekliyor. 200 bin 694 başvuru hakkında ise ihlal olmadığı kararı verildi.

65 MİLYONU ÖDENDİ

AYM, 8 bin 361 kişinin hakkının ihlal edildiğine hükmederken, ihlal tespiti yapılan başvurulardan 2 bin 299’unda tazminata hükmedildi. 39 milyon 265 bin 836 lira manevi, 27 milyon 735 bin 754 lira maddi olmak üzere toplam 67 milyon bin 591 bin lira tazminata hükmedildi. Bu tutarın 65 milyon 790 bin 140 lirası ödendi. CHP’li Özel, “Verilen hak ihlallerindeki yüksek oran ve yüksek tazminat miktarı, vatandaşların mahkemelere olan güveninin neden bu kadar düşük olduğunu da kanıtlar nitelikte” dedi.