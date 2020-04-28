Hak-İş, 81 ilde “1 Mayıs” bildirisi okuyacak:

ANKARA (AA) – Hak-İş Konfederasyonu, sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate alarak, 30 Nisan'da 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okuyacak.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle konfederasyonun bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında "1 Mayıs Haftası" olarak kutlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Hak-İş, 1 Mayıs günü büyükşehirlerimizde tedbir amacıyla sokağa çıkma yasağının olmasını da dikkate alarak 30 Nisan'da 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda, temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okuyacak. 1 Mayısların, birlik, mücadele ve dayanışma günleri olduğuna inanan Hak-İş Konfederasyonu olarak, 1 Mayıs'ı tüm Türkiye’de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda valilikler nezdinde izin başvurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hak-İş olarak, tüm illerimizde belirli sayıda kişinin katılımı ile tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyarak, illerimizin meydanlarında olacağız, taleplerimizi ve önerilerimizi dile getireceğiz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız."