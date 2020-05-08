Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan “9 Mayıs Avrupa Günü” açıklaması:

ANKARA (AA) – Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünya için barış ve adalet kavramlarını benimseyen Avrupa Birliği'nin her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların da barıştan yana olduğunu unutmaması gerektiğini bildirdi.

Arslan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uzun yıllar süren savaşların ardından Avrupa'nın barışa, istikrara ve refaha kavuşması konusunda Avrupa Birliği'nin kurulmasının önemli katkıları olduğunu, ekonomik iş birliği amacıyla başlayan ve zaman içerisinde her alanda kapsamı genişleyen AB'nin bugün dünyada çok çeşitli alanlarda önemli işlere imza atan bir kuruluş haline geldiğini belirtti.

Avrupa Birliği projesinin, bugün birçok açıdan eksik kaldığına dikkati çeken Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha iyi bir dünya için demokrasi, adalet, özgürlük, barış, çeşitlilik ve sürdürülebilir sosyal kalkınmayı hedefleyen Avrupa Birliği, Kudüs’te yaşananlara sessiz kalmakta, her gün üzerlerine bombalar yağan Suriyeli halkın yaşadığı insanlık dramına, Arakan'da yaşananlara karşı sessizliğini sürdürmektedir. Dünyada barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması ancak savaşların sona ermesiyle mümkün olacaktır. Tüm dünya için barış ve adalet kavramlarını benimseyen Avrupa Birliği, her gün üzerlerine bomba ve kurşunlar yağan, haksız yere zindanlara atılan mazlum ve mağdurların da barıştan yana olduğunu unutmamalıdır."

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olarak sınırlarında terör örgütlerine karşı sürdürdüğü zorlu mücadelede destek bulmadığını vurgulayan Arslan, aksine Avrupa Birliği’nin terör örgütlerine her türlü lojistik ve siyasi desteği sağlayan ve ortaklığa sığmayan davranışları olduğunu Avrupa Parlamentosu'nun da terör örgütleri için adeta bir platforma dönüştürüldüğünü belirtti.

Genel Başkan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm dünya ile birlikte Avrupa'da da güvenliğin ve huzurun sağlanması, istikrar ve refah ortamının devamlılığı konusunda önemli ölçüde çaba göstermektedir. Ancak Türkiye’nin AB'ye üyelik süreci 1999 yılından beri devam etmektedir. Türkiye, AB’ye uyum süreci çerçevesinde üzerine düşenleri yerine getirmiş ve AB’ye tam üye olmak için gereken adımları atmıştır. Gücü, potansiyeli, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu ile Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin, AB’ye katacağı değerlerin kapsamlı olarak ele almasını ve Türkiye’nin üyelik sürecinin hızlandırmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği'nin, Türkiye’nin tam üye olarak yer almasıyla daha bütüncül olacağına inanıyoruz."