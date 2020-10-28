Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) – Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "97 yıl önce büyük zorluklar, eşsiz özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ve milletin gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağının en açık haliyle ifade edildiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"97 yıl önce büyük zorluklar, eşsiz özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, modern bir devlet olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda, demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli bir yol alınmıştır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün zorlukların üstesinden geldiğini, büyüyen ekonomisi ve güçlenen demokrasisiyle bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldığını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyetimizin sosyal olarak daha çok güçlendiği, 97 yıllık şanına uygun, dünyaya örnek bir demokrasi uygulaması ile taçlandığı nice yıllar diliyoruz."